Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Из-за проблем связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» планируется осуществить не ранее 24 декабря. Об этом 16 декабря сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

«Команда космического телескопа «Джеймс Уэбб» работает над проблемами связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя. Из-за этого запуск состоится не ранее пятницы, 24 декабря» — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что дополнительная информация о новой дате запуска телескопа будет сообщена не ранее 17 декабря.

Отметим, первоначально запуск телескопа был намечен на 22 декабря, «Джеймс Уэбб» создается США вместе с коллегами из Канады и ЕС и он должен стать самой мощной космической обсерваторией