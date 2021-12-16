Париж, 16 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Текущая ситуация не позволяет президенту Франции Эммануэлю Макрону говорить о том, будет ли он снова баллотироваться в президенты в 2022 году. Об этом французский лидер заявил в эфире телеканала TF1.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

По словам Макрона, он находится не в той ситуации, чтобы говорить о выборах. Заявление об участии в выборах, пояснил он, затруднило бы для него принятие необходимых решений, в том числе для борьбы с новой волной пандемии коронавируса.

«Я сегодня еще не могу ответить на этот вопрос, учитывая как положение в стране, так и мою собственную ситуацию», — сказал президент Пятой республики.

Вместе с тем Макрон утвердительно ответил на вопрос журналистов в том, есть ли у него в отношении страны и её граждан планы на период после апреля 2022 года. Комментируя идущие во Франции реформы, политик подчеркнул, что никогда в стране не создавалось так много предприятий, и никогда не было так мало банкротств.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрона избрали президентом Франции в мае 2017 года, срок его полномочий — пять лет. Следующие выборы пройдут в два тура: 10 и 24 апреля 2022 года.

Читайте также: Макрон заявил Путину о приверженности Парижа суверенитету Украины