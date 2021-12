Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Шесть новых песен американского рэпера и музыкального продюсера Dr. Dre (настоящее имя — Андре Янг) появились в новом обновлении игры GTA Online под названием The Contract. Об этом 16 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.

Игра GTA V

На прошлой неделе игровая студия Rockstar Games анонсировала дополнение The Contract к GTA Online, выложив 57-секундный трейлер с участием одного из главных персонажей игры GTA V Франклина Клинтона, рэпера Dr. Dre и соул-певца Anderson .Paak (настоящее имя — Андерсон Пак).

По данным портала, игроки смогут услышать шесть песен с участие культового рэпера Dr. Dre. Две из них являются сольными треками — Falling Up и Black Privilege. Остальные — совместные записи с Эминемом (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III), Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Асхедом), Ty Dolla $ign (настоящее имя — Тайрон Гриффин), Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус-младший), Anderson .Paak, и Rick Ross (настоящее имя — Уильям Робертс).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльская электронная исполнительница Arca (настоящее имя — Алехандра Герси) и певица Розалия будут курировать радиостанцию под названием Motomami в новом игровом дополнении. Станция была названа в честь будущего альбома Розалии.

Читайте ранее в этом сюжете: Yves Tumor анонсировал концертный тур по Северной Америке и Европе