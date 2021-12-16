Шесть новых песен рэпера Dr. Dre вошли в обновление GTA Online
Лос-Анджелес, США, 16 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Шесть новых песен американского рэпера и музыкального продюсера Dr. Dre (настоящее имя — Андре Янг) появились в новом обновлении игры GTA Online под названием The Contract. Об этом 16 декабря сообщает портал The Line Of Best Fit.
На прошлой неделе игровая студия Rockstar Games анонсировала дополнение The Contract к GTA Online, выложив 57-секундный трейлер с участием одного из главных персонажей игры GTA V Франклина Клинтона, рэпера Dr. Dre и соул-певца Anderson .Paak (настоящее имя — Андерсон Пак).
По данным портала, игроки смогут услышать шесть песен с участие культового рэпера Dr. Dre. Две из них являются сольными треками — Falling Up и Black Privilege. Остальные — совместные записи с Эминемом (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III), Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Асхедом), Ty Dolla $ign (настоящее имя — Тайрон Гриффин), Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Бродус-младший), Anderson .Paak, и Rick Ross (настоящее имя — Уильям Робертс).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльская электронная исполнительница Arca (настоящее имя — Алехандра Герси) и певица Розалия будут курировать радиостанцию под названием Motomami в новом игровом дополнении. Станция была названа в честь будущего альбома Розалии.