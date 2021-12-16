Джакарта, 16 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Главное миграционное управление министерства юстиции и прав человека отметило, что 37 214 индонезийских граждан уехали за границу перед Рождеством и Новым годом, сообщает CNN Indonesia.

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40 557 граждан Индонезии прибыли в страну из-за границы.

Общее количество индонезийских граждан, пересекающих границу, составляет 77 771 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин объявил о первом пациенте со штаммом коронавируса «Омикрон».