Москва, , 11:15 — REGNUM В Госдуму поступило из регионов более 160 отзывов на законопроект о ковид-сертификатах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Gov.ru

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«Комитет рекомендует Госдуме принять в первом чтении законопроект. Такое решение возникло не спонтанно, мы получили мнения регионов, а их уже более 160, и все регионы поддержали необходимость принятия законопроекта в первом чтении», — отметил Пискарёв.

Законопроект прошел обсуждение в Общественной палате, во всех фракциях с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, с экспертным сообществом, медиками, которые работают в «красной зоне».

«Все склонны к тому, что надо принимать законопроект в первом чтении», — сказал он.

При этом в Госдуме понимают всю степень ответственности и настаивают на доработке инициативы.

«Мы подготовили для правительства соответствующий проект постановления Госдумы, где прописали, что необходимо ко второму чтению предпринять», — указал Пискарёв.