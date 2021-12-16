Франция, 16 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над французским АСВЕЛом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 71:61.

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Самым результативным игроком стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, набравший 16 очков. В составе УНИКСа форвард Уильям Ховард записал на свой счёт 12 очков.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги. АСВЕЛ идёт на 11-м месте.

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