Уфа, 16 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Каждая смерть ребенка до года в Башкирии разбирается на комиссии с привлечением экспертов федерального уровня. Об этом 16 декабря сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заключительном в 2021 году заседании государственного собрания Башкирии.

Pexels.com Младенец

«В среднем за последние три года уровень смертности остается неизменным. Это примерно около 200 младенцев. Из них порядка 35 младенцев умирают не по медицинским причинам», — сообщил Забелин, отметив, что 35 младенцев в Башкирии погибают на дому из-за совместного пребывания в постели с родителями.

Он отметил, что особенностью в республике является то, что многие матери стараются оставить детей на ночь с собой, не перекладывая в детскую кроватку.

Также одной из причин детской смертности являются пороки в развитии, которые не совместимы с жизнью.

«Мы активно в этом направлении работаем. Сейчас мы выступили в качестве пилотного региона: будет осуществляться расширенный перинатальный скрининг, будут оцениваться более 30 патологий», — сообщил министр.

Забелин также отметил, что пока в России нет возможности при каждом населенном пункте сделать полноценный перинатальный центр, в котором выхаживают, вынашивают детей.

Он сообщил, что по каждому случаю младенческой смертности специалисты могут предоставить детальный анализ.