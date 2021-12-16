Белгород, , 11:15 — REGNUM Заместителем мэра Белгорода по строительству назначен Василий Голиков, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе администрации города.

Администрация города Белгорода Марина Каширская © ИА REGNUM

Чиновник будет курировать подготовку и реализацию градостроительных проектов, программ развития инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктур, строительство и ремонт капитальных объектов.

Василий Голиков уже работал первым заместителем мэра, но покинул пост по собственному желанию в апреле 2021 года. Тогда губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал плохую уборку улиц — Василий Голиков исполнял обязанности главы города, пока Юрий Галдун был в отпуске.