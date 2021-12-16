Иркутск, 16 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту создания организованного преступного сообщества «черных лесорубов», действовавших в Качугском районе. Подробности сегодня, 16 декабря, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ Контрабанда леса Иркутской области

По версии следствия, в структуру криминальной организации входили 32-летний лидер, пятеро бригадиров и свыше 30 работников, которые заготавливали древесину. Установлено, что фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд.

При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и реализовывали ее по рыночной стоимости. Чтобы зафиксировать противоправные действия, полицейские в составе следственно-оперативной группы неоднократно на технике повышенной проходимости выезжали по бездорожью в труднодоступные таежные участки местности.

Значительную помощь следствию оказывали неравнодушные местные жители, благодаря которым сформирована значительная свидетельская база.

Во время следственных действий по адресам проживания фигурантов изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, а также бухгалтерские документы, цифровые носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 30 миллионов рублей. По факту деятельности черных лесорубов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Приангарье вскрылась преступная схема, по которой злоумышленники вывозили лес в Китай. Правоохранители выяснили, что с сентября по октябрь 2019 года индивидуальный предприниматель подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации заявлены пиломатериалы объемом 493 куб. м рыночной стоимостью 4,5 млн рублей.

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