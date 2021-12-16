София, 16 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В результате сильного пожара, возникшего в многоквартирном доме в румынском городе Констанца, восемь человек получили серьезные ранения и пострадали не менее 30 граждан. Об этом 16 декабря сообщил румынский телеканал «Digi24».

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в 1:00 ночи по местному времени (2:00 мск) на подземной стоянке девятиэтажного дома в центре города. Огонь быстро перекинулся на жилые помещения. Согласно официальной информации, на место инцидента прибыли 35 единиц спецтехники и более 200 пожарных.

«В общей сложности было эвакуировано 250 человек, включая 70 детей, — говорится в отчете Штаба экстренного реагирования Констанцы. — Огнем уничтожено 150 квартир, повреждено 37 автомобилей».

Человеческих жертв нет. Причины происшествия выясняются. Как утверждают специалисты, нынешний пожар стал самым масштабным инцидентом в регионе за последние несколько лет.