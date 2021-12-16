Москва, , 11:11 — REGNUM В 2022 году инвесторы вместо американского рынка ценных бумаг, будут выбирать рынки развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

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«По данным ряда аналитиков, ФРС США может провести повышение процентной ставки трижды в течение 2022 года, — сказал Вардапетян. — Причем в первый раз это произойдет в течение февраля-марта. Такие ожидания связаны с высокой инфляцией. Однако масштабного бегства капитала на рынки США в связи с такой политикой не ожидается, так как эта политика, по оценкам американских экспертов, приведет к снижению роста стоимости акций компаний США (среднегодовой рост будет составлять около 2%-5%). При такой динамике американского рынка акций инвесторы будут предпочитать развивающиеся рынки, в том числе рынки России, которые имеют существенно больший потенциал роста в ближайшей перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапетян рассказал, какой рост ждет китайскую экономику в 2022 году.

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