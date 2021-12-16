Уссурийск, Приморский край, 16 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Уссурийске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из незаконного оборота около двух тонн морепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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Предварительно установлено, что двое предпринимателей приобрели оптом морепродукты без предусмотренной законодательством маркировки. Затем они эту продукцию реализовывали в магазинах Уссурийска.

Полицейские изъяли из гаража, рефрижераторных контейнеров и павильонов красную икру и рыбу семейства лососевых, большой объем креветок и части крабов. Общая стоимость продукции превышает 1,3 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело, в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, около 500 кг небезопасной рыбы и морепродуктов изъято из оборота в Красноярском крае.