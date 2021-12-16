Томск, , 11:08 — REGNUM В Томской области выросла стоимость ингредиентов для популярных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в Томскстате.

Ингредиенты для салата «Оливье» Justsovet.ru

По данным статистиков, с ноября 2020 года стоимость набора продуктов для приготовления салата оливье (на семью из четырех человек) увеличилась в регионе на 12,14%. В ноябре прошлого года томские хозяйки при приготовлении этого салата могли уложиться в 320,90 рубля, в ноябре 2021 года — 359,86 рубля.

На 25,51% подорожал за год салат сельдь под шубой. В ноябре прошлого года ингредиенты для его приготовления обходились в 157,56 рубля, сейчас — 197,76 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, статистики обнародовали информацию об изменении стоимости салата оливье в ряде регионов Сибирского федерального округа.

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