Ярославль, , 11:06 — REGNUM Обязанности мэра Ярославля Владимира Волкова на время его госпитализации будет исполнять заммэра по социальной политике Елена Новик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Елена Новик City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 декабря глава города был госпитализирован. Сейчас он проходит обследование.

Если болезнь мэра затянется, и.о. мэра также сменится. 17 декабря избирательная комиссия Ярославской области будет избирать нового председателя. Кандидатом на этот пост ЦИК выдвинул заммэра Ярославля Елену Новик.

Если она будет избрана, следующим и.о. мэра станет Вячеслав Гаврилов — заместитель по по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

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