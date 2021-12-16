Москва, 16 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выпустила репортаж об «инфоцыганах» и о том, как они зарабатывают на людях. Ролик доступен на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» с 15 декабря.

Kremlin.ru Ксения Собчак

В репортаже журналистка рассказала об основных схемах продаж «инфоцыганских» курсов, о том, почему в них верят граждане России, а также назвала наиболее ярких представителей этого феномена. Собчак упомянула обучающие «курсы-пустышки» телеведущих Виктории Бони и Регины Тодоренко, блогеров Гусейна Гасанова, Елены Блиновской, Оксаны Самойловой, визажиста Гоар Аветисян и многих других.

ИА REGNUM напоминает, что «инфоцыганами» в Сети называют людей, которые продают обучающие курсы и тренинги о том, как стать успешными — при этом их продукт не имеет практической ценности. Для привлечения покупателей «инфоцыгане» демонстрируют роскошную жизнь с помощью фотографий в своих соцсетях.