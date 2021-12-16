Москва, , 11:06 — REGNUM В 2022 году прирост китайской экономики составит около 5,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно оценкам статистических органов КНР, прирост ВВП Китая в 2021 году составит около 8,2%. Надо отметить, что в начале 2021 года китайская экономика росла очень быстрыми темпами. Рост ВВП страны в I квартале составил 18,3%, что было обусловлено низкой базой 2020 года. А в последующий период прирост стал выравниваться, поэтому по итогам года он должен составить около 8,2%, — сказал Вардапетян. — Что касается 2022 года, то прирост ожидается на уровне 5,5%, и он будет поддержан правительством КНР масштабными инвестициями в инфраструктурные проекты, под которые уже начали выпускать облигации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 3,9%.

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