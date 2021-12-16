Казань, , 12:16 — REGNUM В Казани с 16 декабря пассажирам трамваев и троллейбусов доступна оплата проезда без участия кондукторов. О внедрении впервые в России нового способа оплаты проезда в общественном транспорте сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Оплата Apple Pay Marco Verch

С помощью специально установленных беспроводных датчиков в салоне транспортного средства и мобильного приложения «Казань Транспорт» стал доступен новый способ оплаты проезда. Презентовали проект московская компания-разработчик ООО «Датапакс», представители МУП «Метроэлектротранс» и Сбербанка. Отмечается, что в настоящее время система не имеет аналогов в России. Казань стала первым городом, где подвижной состав электротранспорта полностью оборудован датчиками.

Инвестором данного проекта выступил сам разработчик. Подготовительные работы велись с октября. На троллейбусы и трамваи установили датчики, каждый из которых протестировали в ручном режиме.

Для оплаты проезда необходимо скачать приложение «Казань транспорт» в Apple store, либо Play Market, после чего открыть его и привязать банковскую карту. Приложение, взаимодействуя с датчиком в салоне транспорта при помощи технологии Bluetooth, показывает в какой троллейбус или трамвай зашёл пассажир, а затем предлагает оплатить проезд. После этого на экране появится электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты проезда. В каждом трамвае и троллейбусе размещена подробная инструкция по использованию системы. Кондукторы прошли соответствующий инструктаж.

Как сообщало ИА REGNUM, в казанском метрополитене с 19 июля запущена новая технология для экспресс-оплаты проезда. Владельцы смартфонов на платформе iOS и умных часов (на платформе WatchOS) получают уведомления об активации режима и узнают о правилах пользования. Оплата проезда также возможна любой картой, привязанной к системе мобильных платежей.

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