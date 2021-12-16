Ульяновск, , 11:03 — REGNUM В Ульяновской области коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за сообщения, ставшим нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе проверки антикоррупционного законодательства прокуратура установила, что в ноябре 2020 года управляющий одного из обществ с ограниченной ответственностью отправил аудиосообщение инспектору региональной государственной инспекции труда. По данным ведомства, речь шла о перечислении 3 тыс. рублей «премии», если он представит копию заявления бывшего соучредителя коммерческой организации.

Правоохранители установили, что сообщение было отправлено через один из мессенджеров.

Прокуратура Ульяновской области возбудила в отношении общества административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). На основании представленных материалов компания оштрафована на 500 тыс. рублей.

В ведомстве сообщают, что судебный акт вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в России введена административная ответственность за непредставление резидентами отчётов о переводах средств с использованием иностранных электронных кошельков.

Подробнее: В России с 1 октября будут штрафовать за сокрытие денег в e-кошельках