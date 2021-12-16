Нагайбакский район, Челябинская область, , 11:01 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту халатности при исполнении муниципального контракта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Газопровод

Иван Шилов © ИА REGNUM

Его завели по материалам доследственной проверки. По предварительным данным следователей, должностные лица органов местного самоуправления Нагайбакского района оплатили более 26 млн рублей за работы по газификации села Фершампенуаз. При этом данные работы не были полностью выполнены.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что дело завели по материалам прокурорской проверки. Преступление было совершено в 2020 году.