Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве с 17 по 19 декабря состоится форум волонтеров в сфере культуры. Мероприятие пройдет в онлайн-формате сообщается на портале мэра столицы.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках форума пройдут обучающие занятия, тренинги и открытые встречи. Участники узнают о добровольчестве в сфере культуры и познакомятся с волонтерским сообществом Москвы.

Транслировать форум будут на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в социальной сети «ВКонтакте». Предварительная регистрация не требуется.

ИА REGNUM ранее сообщало, московские волонтеры смогут пройти обучение и стать наставниками для начинающих добровольцев.

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