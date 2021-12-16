Москва, , 11:03 — REGNUM Пандемия коронавируса несет в себе ряд положительных эффектов. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В числе позитивных сторон эксперт назвал ускорение темпов перехода на цифровые технологии и удаленный формат работы.

«Идет эволюция. В какой-то мере это тоже позитивное явление. Ускоряются многие процессы. В социальной жизни они ускорились. Возьмём даже цифровую технологию — она же усилилась. Это очень хорошее явление», — сказал Онищенко.

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