Иркутск, , 10:59 — REGNUM Дешёвая электроэнергия, доставшиеся жителям Приангарья ещё с советских времён вместе с гидроэлектростанций, привлекает все больше любителей майнинга и злоумышленников, которые воруют компьютерное оборудование. Как сообщает сегодня, 16 декабря, пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, установлено пять эпизодов противоправной деятельности обвиняемых в кражах майнинговых машин.

Ферма. Майнинг Xiangfu

В сентябре ночью, когда хозяева спали, злоумышленники проникли на участок, расположенный в селе Баклаши, вырезали отверстие в крыше гаража, подняли откатные ворота и похитили из строения оборудование на 200 тысяч рублей.

На следующие утро оперативники управления уголовного розыска регионального Главка задержали фигурантов. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 49 лет. Как оказалось, один из них проживал на соседней улице с потерпевшим и знал о том, что последний занимается майнингом. При обыске его дома полицейские изъяли похищенную технику.

В ходе дальнейшей работы следователи выяснили, что задержанные причастны еще к четырём фактам хищений майнинговых машин, общей стоимостью полтора миллиона рублей. Кражи они совершали преимущественного из частных домов Шелеховского района.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). По решению суда обвиняемые заключены по стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2021 года региональное ГУ МВД РФ, так называемую майнинговую ферму житель Шелеховского района оборудовал в металлическом контейнере. Злоумышленники проникли внутрь и похитили машины, общей стоимостью превышающие полмиллиона рублей.

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