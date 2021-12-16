Париж, , 10:58 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 65 713 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эпидемия коронавируса во Франции продолжает набирать обороты. За последние 24 часа от COVID-19 умерли 153 человека.

Кроме того, 15 062 пациента в настоящее время госпитализированы, в том числе 2843 пациента находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, напомнив, что это зависит от выбора родителей.

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