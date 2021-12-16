Москва, 16 декабря 2021, 10:58 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) ожидает повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5%, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
«Я думаю, что будет серьезное увеличение, опасаются, что до 8,5 доведет ЦБ ключевую ставку на ближайшем заседании», — отметил Аксаков в ходе пресс-конференции в Москве.
Причина — в высокой инфляции, которая перешагнула восьми процентный уровень и даже приближается к 8,5%.
«Соответственно, чтобы затормозить процессы, ЦБ увеличит ключевую ставку», — предполагает он.
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