Москва, 16 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) ожидает повышения ЦБ ключевой ставки до 8,5%, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

«Я думаю, что будет серьезное увеличение, опасаются, что до 8,5 доведет ЦБ ключевую ставку на ближайшем заседании», — отметил Аксаков в ходе пресс-конференции в Москве.

Причина — в высокой инфляции, которая перешагнула восьми процентный уровень и даже приближается к 8,5%.

«Соответственно, чтобы затормозить процессы, ЦБ увеличит ключевую ставку», — предполагает он.