Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Американские военные уничтожили беспилотник, который двигался в направлении военной базы США, расположенной близ сирийского населенного пункта Эт-Танф. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.

Беспилотник (сс) Powie

По его словам, вблизи базы были замечены два неопознанных беспилотника, один из них двигался в сторону базы.

«Его действия были расценены как враждебные, и он был сбит», — сказал он.

Урбан добавил, что после уничтожения одного из беспилотников второй сделал разворот и покинул район.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее база оккупационных сил США в районе сирийского нефтяного месторождения «Омар» подверглась обстрелу реактивными снарядами.

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