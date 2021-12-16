Гатчина, Ленинградская область, 16 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Деревянный многоквартирный жилой доме в Гатчине, где при пожаре пострадали три человека, накануне вечером был признан аварийным. Жильцы несколько лет добавились данного решения. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Уголовное дело

Напомним, поздним вечером 15 декабря в доме №1 по улице Товарная-Балтийская произошел пожар. Семь человек были эвакуированы, спасатели помогли выбраться из полыхавшей квартиры трем жильцам, которым понадобилась первая медицинская помощь.

Как рассказали в областной прокуратуре, незадолго до происшествия, после проведенной надзорным органом проверки, было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, в одной из квартир, находящейся в муниципальной собственности, произошло обрушение кирпичной стены с вентиляционными каналами и печной трубой. Как установили специалисты, обрушение было вызвано накоплением и развитием дефектов и повреждений, приобретенных в процессе эксплуатации.

«Длительное незаконное бездействие ответственных должностных лиц в решении вопроса признания дома аварийным и его расселения, привело не только к тому, что собственники жилых помещений дома необоснованно осуществляли ежемесячные взносы в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на капитальный ремонт, но и к произошедшей аварийной ситуации», — уточнили в прокуратуре.

Прокурор направил в следственный орган материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Отметим, по данным ИА REGNUM, тем же днем дом был признан аварийным.