Москва, , 10:51 — REGNUM Российский рубль сегодня, 16 декабря, «переживает» воздействие состоявшегося накануне важнейшего заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Она ужесточила свою финансовую политику, ускорив сворачивание денежного стимулирования. Но это было ожидаемо и полностью соответствовало прогнозам.

Поэтому доллар не укрепился к основным валютам, а наоборот, несколько снизился. Эти события способствовали и росту нефтяных цен, поскольку они выражены в долларах.

Своё влияние оказали и данные о снижении запасов нефти в США на 4,6 млн баррелей при прогнозе сокращения их лишь на 2,1 млн баррелей. Баррель нефти марки Brent подорожал с $73,90 до $74,60.

Данные факторы привели к некоторому укреплению рубля до 73,60 руб./доллар, которое, впрочем, не оказалось существенным. Это связано во многом с тем, что в предыдущие дни уже произошло его подорожание в пределах текущего диапазона, и дальнейшее движение зависит от ожидаемых новых драйверов.

Речь не только о важном заседании ЦБ РФ в пятницу, на котором планируется значительное увеличение ключевой ставки. Но и сегодня рынки ожидают новости от Европейского ЦБИ Банка Англии, которые вслед за ФРС могут повлиять на котировки активов.

Интересными сегодня могут оказаться и сведения о занятости в США и Международных резервах Центробанка РФ.

Тем не менее, если не произошли значимые движения рубля в 15 декабря и утром 16 декабря, то вероятно сохранение невысокой амплитуды и на весь день. Предполагаемый диапазон курса валит на сегодня 73,2 — 74,2 руб./доллар», — полагает эксперт.

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