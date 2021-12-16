Москва, 16 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 16 декабря, «переживает» воздействие состоявшегося накануне важнейшего заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Она ужесточила свою финансовую политику, ускорив сворачивание денежного стимулирования. Но это было ожидаемо и полностью соответствовало прогнозам.

Поэтому доллар не укрепился к основным валютам, а наоборот, несколько снизился. Эти события способствовали и росту нефтяных цен, поскольку они выражены в долларах.

Своё влияние оказали и данные о снижении запасов нефти в США на 4,6 млн баррелей при прогнозе сокращения их лишь на 2,1 млн баррелей. Баррель нефти марки Brent подорожал с $73,90 до $74,60.

Данные факторы привели к некоторому укреплению рубля до 73,60 руб./доллар, которое, впрочем, не оказалось существенным. Это связано во многом с тем, что в предыдущие дни уже произошло его подорожание в пределах текущего диапазона, и дальнейшее движение зависит от ожидаемых новых драйверов.

Речь не только о важном заседании ЦБ РФ в пятницу, на котором планируется значительное увеличение ключевой ставки. Но и сегодня рынки ожидают новости от Европейского ЦБИ Банка Англии, которые вслед за ФРС могут повлиять на котировки активов.

Интересными сегодня могут оказаться и сведения о занятости в США и Международных резервах Центробанка РФ.

Тем не менее, если не произошли значимые движения рубля в 15 декабря и утром 16 декабря, то вероятно сохранение невысокой амплитуды и на весь день. Предполагаемый диапазон курса валит на сегодня 73,2 — 74,2 руб./доллар», — полагает эксперт.

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