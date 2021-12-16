Абакан, , 10:50 — REGNUM В Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 14 человек, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в республиканском правительстве.

Аппарат ИВЛ Irkobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

В оперативном штабе уточнили, что умерли семь женщин (54 года, 56 лет, 67 лет, 69 лет, 69 лет, 81 год, 81 год) и столько же мужчин (65 лет, 66 лет, 80 лет, 81 год, 82 года, 82 года, 83 года).

С 1 января 2021 года в Хакасии жертвами COVID-19 стали уже 1430 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлено 129 носителей коронавируса, выздоровел 391 человек.