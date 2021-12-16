Грозный, 16 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Установлен размер минимальной заработной платы в Чечне на 2022 год. С 1 января его величина составит 13 890 рублей. Такое решение было принято 14 декабря в ходе заседания республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщил вице-премьер Эльхан Сулейманов.

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«По итогам заседания было подписано соответствующее соглашение, по которому в Чеченской Республике с 1 января 2022 года будет установлен новый размер минимальной заработной платы. Согласно подписанному документу, минимальная заработная плата установлена в размере 13 890 рублей в месяц для учреждений и организаций бюджетной сферы Чеченской Республики», — написал замглавы правительства на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, в целом по Российской Федерации с 1 января 2022 года установлена минимальная заработная плата в размере 13 890 рублей. Этот показатель утвержден указом президента России Владимира Путина.

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