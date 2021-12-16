Рыбинск, Ярославская область, 16 декабря 2021, 10:54 — REGNUM Директора по корпоративному управлению государственного предприятия «Северный водоканал» в Рыбинске Ярославской области Геннадия Гаврюшина обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Ярославской области.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что управленец был арестован 28 апреля 2021 года по решению суда. Он обвиняется в получении взятки в размере 100 тысяч рублей за оказание содействия в беспрепятственной приемке работ. Сейчас к уголовному делу добавились ещё два эпизода.
Ещё следствие установило, что с января по октябрь 2020 года Гаврюшин получил в качестве взятки деньги в сумме 110 тысяч рублей.
До работы в водоканале Геннадий Гаврюшин возглавлял Рыбинский городской отдел полиции. Расследование дела продолжается.
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