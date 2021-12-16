Рыбинск, Ярославская область, 16 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Директора по корпоративному управлению государственного предприятия «Северный водоканал» в Рыбинске Ярославской области Геннадия Гаврюшина обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Ярославской области.

Yarnews.net Геннадий Гаврюшин

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что управленец был арестован 28 апреля 2021 года по решению суда. Он обвиняется в получении взятки в размере 100 тысяч рублей за оказание содействия в беспрепятственной приемке работ. Сейчас к уголовному делу добавились ещё два эпизода.

«Установлено, что обвиняемый, также занимая руководящую должность в предприятии «Северный водоканал», путем обмана, используя свое служебное положение, за счет денежных средств предприятия установил на своем личном автомобиле запчасти, а также провел его техническое обслуживание. Преступными действиями обвиняемого, предприятию причинен ущерб на общую сумму не менее 87 тысяч 859 рублей», — уточняет детали пресс-служба ярославского СКР.

Ещё следствие установило, что с января по октябрь 2020 года Гаврюшин получил в качестве взятки деньги в сумме 110 тысяч рублей.

«За успешное обеспечение подготовки и проведения на базе предприятия «Северный водоканал», малого тендера на поставку оборудования и обеспечения победы в тендере, организации подобранной, одним из индивидуальных предпринимателей города Рыбинска», — пояснили в пресс-службе.

До работы в водоканале Геннадий Гаврюшин возглавлял Рыбинский городской отдел полиции. Расследование дела продолжается.