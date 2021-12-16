София, , 10:47 — REGNUM В ходе заседания 16 декабря депутаты Народного собраний (парламента) Республики Болгария вернутся к рассмотрению принятого накануне положения о моратории на повышение цен на электроэнергию, отопление и водоснабжение. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, правительство РБ с подачи представителей некоторых коалиционных партий посчитало основные пункты моратория «непонятными и несвоевременными».

«Необходимы повторные дискуссии по этой теме», — говорится в заявлении кабинета министров Болгарии.

Напомним, 15 декабря Народное собрание большинством голосом запретило главному регулятору страны — Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР) повышать с 1 января 2022 года соответствующие тарифы. Это вызвало недовольство ряда политических и экономических структур страны. Ранее предполагалось, что в новом году цены на электроэнергию в Болгарии вырастут на 11%, а теплоснабжение и вода подорожают вдвое.