Берлин, 16 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Число выявленных случаев COVID-19 увеличивается в Германии, за минувшие сутки зафиксировано 56,6 тыс. новых случаев заболевания против 51,3 тыс. днём ранее. Таковы данные Института Роберта Коха по состоянию на 16 декабря.

Matthias Berg Берлин

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По данным федерального института ФРГ по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, который отслеживает эпидситуацию в стране, за сутки 15 декабря скончались 522 человека с выявленным COVID-19.

Днём ранее сообщалось о 51,3 тыс. заболевших, а ещё за день до этого — о 30,8 тыс. новых случаев. Всего в стране с начала пандемии зафиксировали 6,7 млн случаев заболевания COVID-19, скончались свыше 107 тыс. человек.

Ранее в стране фиксировали снижение заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии возникла острая нехватка бустерных доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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