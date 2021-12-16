Москва, 16 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Одобрен новый федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», сообщает 16 декабря сайт правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в информации, проект направлен на поддержку студенческих стартапов и раскрытие предпринимательского потенциала молодёжи. Планируется четыре направления деятельности — вовлечение студентов в технологическое предпринимательство, создание инфраструктуры для апробации идеи и запуска стартапов, принятие механизмов грантовой и нефинансовой поддержки студентов-предпринимателей, а также долгосрочных стимулов.

Чернышенко отметил, что в рамках федерального проекта до 2024 года планируется создать в вузах 15 пилотных университетских стартап-студий, провести 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов.

«Таким образом, 4,5 тысячи студентов получат поддержку своих стартапов. Более 180 тысяч молодых ребят приобретут новые компетенции в сфере предпринимательства», — сказал зампред правительства.