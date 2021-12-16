Уфа, 16 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Снегопады ожидаются в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

cocoparisienne Снегопад

17 декабря в регионе ожидается снег. Температура воздуха ночью может опуститься до — 9 °C, днем воздух может прогреться до 0 °C.

18 декабря в Башкирии также ожидается снег. В некоторых районах на дорогах могут образоваться снежные заносы, гололедица. Столбик термометра ночью может опуститься до — 8 °C, днем может потеплеть до — 1 °C.

С 19 по 22 декабря в республике также может пройти снег. Ночью 22 декабря в регионе температура воздуха может опуститься до — 22 °C и днем воздух может прогреться до — 6 °C.