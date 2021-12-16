16 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:17 — REGNUM До Нового года осталось чуть более двух недель — наступает время приятных хлопот. Необходимо купить продукты, украсить дом к празднику и, конечно, поставить и нарядить ёлку, без которой представить Новый год невозможно.

Искусственная ёлка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ёлочные базары уже работают по всей стране, приобрести можно не только живую ель или сосну, но и искусственную. Корреспондент ИА REGNUM побывал на севастопольском предприятии «Макс Кристмас», где изготавливают искусственные ёлки, а также другие новогодние атрибуты.

Резка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Резка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Резка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM Резка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Резка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка веток Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заснеживание искусственной ёлки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заснеживание искусственной ёлки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заснеживание искусственной ёлки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM Фасовка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продукция предприятия, которое, кстати, работает круглогодично, продаётся не только в российских регионах, но и отправляется на экспорт.

Только в 2021 году уже произведено и отгружено около 30 тысяч искусственных елей и сосен.

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM Продажа ёлок Александр Полегенько © ИА REGNUM