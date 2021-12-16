Александр Полегенько,
16 декабря 2021, 16:17 — REGNUM До Нового года осталось чуть более двух недель — наступает время приятных хлопот. Необходимо купить продукты, украсить дом к празднику и, конечно, поставить и нарядить ёлку, без которой представить Новый год невозможно.
Искусственная ёлка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ёлочные базары уже работают по всей стране, приобрести можно не только живую ель или сосну, но и искусственную. Корреспондент ИА REGNUM побывал на севастопольском предприятии «Макс Кристмас», где изготавливают искусственные ёлки, а также другие новогодние атрибуты.
Резка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заснеживание искусственной ёлки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заснеживание искусственной ёлки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заснеживание искусственной ёлки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сборка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продукция предприятия, которое, кстати, работает круглогодично, продаётся не только в российских регионах, но и отправляется на экспорт.
Только в 2021 году уже произведено и отгружено около 30 тысяч искусственных елей и сосен.
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько © ИА REGNUM