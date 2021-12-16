Москва, , 10:44 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт из Еревана (Армения) через Лачинский коридор 10 тонн гуманитарного груза для детей из многодетных семей и приграничных сёл Нагорного Карабаха. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин «10 тонн гуманитарного груза сегодня прибыло из Еревана в город Степанакерт. Тёплые одеяла, детские игрушки, наборы конфет и одежда. Всё это будет подарено в преддверии новогодних праздников детям Нагорного Карабаха».

Гуманитарную помощь, в состав которой входят тёплая одежда и одеяла, наборы конфет, детские игрушки, настольные и развивающие игры, собрали благотворительные организации Московской области и доставил в Ереван военно-транспортный самолёт ВКС России.

представитель благотворительного фонда «Мерси» Алеся Подольская «Сегодня ассоциацией благотворительных организаций «Мерси» и российским миротворческим контингентом в Степанакерте была привезена очередная партия гуманитарной помощи. Она в основном предназначена для детей в приграничных сёлах. Игрушки, конфеты, которые будут раздаваться по населённым пунктам, так как мы находимся в преддверии новогодних праздников. Так же были привезены одеяла в количестве 400 штук».

Напомним, что российские миротворцы ведут регулярную работу с местными жителями по сбору информации о наиболее нуждающихся в помощи жителях и детских учреждениях Нагорного Карабаха, а также взаимодействуют с благотворительными организациями, доставляющими в регион гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт более девяти тонн гуманитарного груза.

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