Москва, 16 декабря 2021, 10:44 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт из Еревана (Армения) через Лачинский коридор 10 тонн гуманитарного груза для детей из многодетных семей и приграничных сёл Нагорного Карабаха. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Гуманитарную помощь, в состав которой входят тёплая одежда и одеяла, наборы конфет, детские игрушки, настольные и развивающие игры, собрали благотворительные организации Московской области и доставил в Ереван военно-транспортный самолёт ВКС России.
Напомним, что российские миротворцы ведут регулярную работу с местными жителями по сбору информации о наиболее нуждающихся в помощи жителях и детских учреждениях Нагорного Карабаха, а также взаимодействуют с благотворительными организациями, доставляющими в регион гуманитарную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт более девяти тонн гуманитарного груза.
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