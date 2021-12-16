Москва, , 10:44 — REGNUM Российский вертолет Ми-171А3 приступил к летным испытаниям. Первый полет в так называемом режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, сообщили в Минпромторге РФ.

Вертолёт Ми-171 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе полета экипаж выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.

«Современный и конкурентоспособный вертолет Ми-171А3 разработан в рекордно короткие сроки: государственный контракт … был подписан Минпромторгом России с холдингом в 2020 году», — отметил глава министерства Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, Ми-171А3 стал первым в России вертолётом, разработанным для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он полностью отвечает повышенным требованиям безопасности, связанным с полётами над водой.

Вертолёт будет перевозить людей и грузы, а при необходимости — участвовать в спасательных работах.