Москва, 16 декабря 2021, 10:44 — REGNUM Российский вертолет Ми-171А3 приступил к летным испытаниям. Первый полет в так называемом режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, сообщили в Минпромторге РФ.
Отмечается, что в ходе полета экипаж выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.
Как сообщало ИА REGNUM, Ми-171А3 стал первым в России вертолётом, разработанным для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он полностью отвечает повышенным требованиям безопасности, связанным с полётами над водой.
Вертолёт будет перевозить людей и грузы, а при необходимости — участвовать в спасательных работах.