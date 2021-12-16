Киев, , 10:44 — REGNUM Киевские власти идут на разрыв Минских соглашений, они не намерены отзывать из Верховной Рады законопроект «О государственной политике переходного периода». Об этом 15 декабря сообщает телеграмм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По ее словам, «парламентских механизмов вполне достаточно, чтобы доработать законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которая в целом его одобрила».

Напомним, 9 августа 2021 г. правительством Украины был внесен в Верховную Раду законопроект «О государственной политике переходного периода», который содержит целый ряд прямых запретов на урегулирование конфликта на основе Минских соглашений.

В законопроекте официально закрепляется статус России как государства-агрессора и стороны конфликта. После «деоккупации» на переходный период на территориях Донбасса в прямое противоречие с комплексом мер запрещается проведение местных выборов и предусматривается введение переходных военно-гражданской и международной администраций.

Должны быть проведены зачистки и выдворения из страны иностранных граждан. В нарушение Минских соглашений в отношении значительной категории жителей Донбасса (в том числе иностранцев) не может быть применена амнистия.

Не предусматривается участие органов местного самоуправления в формировании местных судов и органов прокуратуры. В отношении жителей ЛНР и ДНР вводятся процедура люстрации и существенные ограничения в гражданских и политических правах (ограничения прав быть избранными на местных выборах, запрет на занятие государственных и муниципальных должностей).

Законопроект также ограничивает права на социальные выплаты пенсионеров республик и иных получателей пособий. Законопроектом ограничиваются права жителей Донбасса на передвижение. Документы, удостоверяющие личность и выданные местными органами власти, а также российские паспорта считаются недействительными и не дают права на въезд на «временно оккупированные территории» и выезд с них, а также на пересечение государственной границы Украины.

В соответствии с законопроектом в Киеве с целью чествования памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины будет построен Музей преодоления агрессии Российской Федерации, филиалы которого открываются после «деоккупации» в городах Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе.

Учреждается Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который должен отмечаться ежегодно во вторую пятницу марта. Дата «деоккупации» населенного пункта, района должна ежегодно торжественно отмечаться как памятная дата — День освобождения от российской оккупации.

Будут построены мемориальные комплексы памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее о том, что внесение украинского правительственного законопроекта следует рассматривать как официальную заявку на выход Украины из Минских соглашений заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Если данный закон будет принят, государственным органам и должностным лицам Украины юридически будет запрещено согласовывать и исполнять принятые обязательства в соответсвии с Минскими соглашениями.

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