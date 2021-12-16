Москва, , 10:44 — REGNUM Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом говорится в материалах к законопроекту о местном самоуправлении, который был внесен в Госдуму парламентариями Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»).

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений (в отдельных случаях вплоть до 100%), позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности». — отмечают авторы.

Законопроектом предполагается, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях (внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального значения.

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