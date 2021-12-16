Москва, 16 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Футболист Дмитрий Тарасов дебютировал в качестве исполнителя. О выходе первого трека спортсмен сообщил в историях личного Instagram-аккаунта 15 декабря.

Fclm.ru Дмитрий Тарасов

Песня в исполнении Тарасова называется «Мне тебя мало». Вместе с композицией вышел и клип на неё — ролик доступен на YouTube-канале ФК «На спорте».

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой. Одной из причин их развода, по словам футболиста, стала её карьера на телевидении.