* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, , 10:42 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана заявил, что следующий саммит Организации исламского сотрудничества в Исламабаде — это возможность для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развеять опасения международного сообщества.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что на предстоящем заседании Организации исламского сотрудничества в Исламабаде будет подчеркнут консенсус в отношении помощи Афганистану.

Он сказал, что, если международное сообщество в Афганистане не будет взаимодействовать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Афганистан будет двигаться к нестабильности, и это создаст пространство для террористических групп.

Обращаясь к участникам встречи в Исламабаде, Куреши сообщил, что помимо стран-членов Организации исламского сотрудничества на встречу были приглашены специальные представители стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Пакистана сказал, что встреча ОИС предоставит правительству под руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможность обсудить вопросы, вызывающие озабоченность международного сообщества.

Подчеркнув необходимость инклюзивного правительства в Афганистане, он сказал, что создание инклюзивного правительства защитит права Афганистана и предотвратит действия террористических групп в Афганистане.

Министр иностранных дел Пакистана также призвал мировые державы побудить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменить свое поведение.