Балаклава, Севастополь, , 10:40 — REGNUM Контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте, которое оценивается в 9,4 млрд рублей, заключён с ПАО «Мостотрест». Об этом сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства Севастополя.

Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

Проект реализуется в ФЦП «Развитие Крыма и Севастополя», в настоящее время он уже прошёл Главгосэкспертизу. Собственно строительство марины планируется начать в 2022 году, стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей. Для контроля за строительством планируется создать специальный наблюдательный совет с привлечением представителей общественности.

Первый этап комплексного развития Балаклавской бухты предусматривает реконструкцию Таврической набережной. Планируется реконструировать коммуникации и провести собственно благоустройство территории, после чего начнутся работы на набережной Назукина. Как рассчитывают власти, реконструкция Балаклавской бухты позволит существенно увеличить турпоток и привлечь новые инвестиции.