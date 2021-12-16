Всеволожск, Ленинградская область, 16 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Корейская компания-производитель автозапчастей «СВ РУС» станет новым владельцем производственной территории, принадлежавшей заводу Ford во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

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О покупке имущественного комплекса во Всеволожске объявила корейская компания-производитель автозапчастей «СВ РУС» на заседании инвестиционного совета Ленобласти.

«Инвестпроект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 520. Старт производства — 2023 год», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году всеволожский завод компании «Форд Соллерс» произвёл 15 345 машин Ford Focus и Ford Mondeo. Однако летом 2019 года по решению руководства корпорации Ford оно было закрыто, вместе с еще несколькими заводами в Татарии.