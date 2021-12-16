Ереван, , 10:39 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе договорился о продолжении двухсторонних контактов. Об этом глава армянского правительства 16 декабря сообщил на заседании.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Брюсселе достигнута договоренность с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на продолжение контактов для формирования общих подходов, согласования и преодоления существующих разногласий», — сказал Пашинян.

Он также сообщил, что в ходе встречи договорился в Алиевым о прокладке железной дороги по армянской территории из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор».

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