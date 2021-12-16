Салехард, , 10:39 — REGNUM На Ямале строительство Северного широтного хода начнётся с возведения моста через Обь. Об этом говорилось на встрече главы ЯНАО Дмитрия Артюхова с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

Северный широтный ход на карте © ИА REGNUM

«Обсуждение в правительстве России выходит на финишную прямую. В ближайшее время мы рассчитываем получить инфраструктурный кредит, который позволит нам приступить к строительству самой сложной части — моста через Обь», — отметил на встрече Дмитрий Артюхов.

В свою очередь Иван Колесников сообщил о планах по созданию на Ямале дополнительных мощностей по перевалке (хранению) грузов, которые будут востребованы в том числе на строительстве Северного широтного хода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Северного широтного хода будет финансироваться также за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Магистраль обеспечит круглогодичный наземный доступ к порту Сабетта и доставку грузов к Северному морскому пути.

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