Париж, , 10:39 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Флорес Парли отправится в Индию, чтобы встретиться с членами правительства и обсудить контракт на поставку почти 160 истребителей Rafale, передает BFM TV.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale Clemens Vasters

«Индия прикована к Афганистану, обеспокоена позиционированием Китая и обострила отношения с Пакистаном», — пояснили в министерстве вооруженных сил.

Обсуждаются два контракта. Один относится к поставке 114 истребитель Rafale для ВВС Индии, второй — к поставке от 26 до 57 самолетов Rafale для ВМФ.

Напомним, Франция уже подписала контракт с Индией на поставку 36 истребителей Rafale в 2016 году.